Геймплей GTA 6 уже слили в сеть

Позавчера в сети начали активно распространять видео с якобы геймплеем GTA 6, но многие геймеры, естественно, в это не поверили. Графика в игре выглядела достаточно просто и сильно напоминала GTA 5, плюс мало кто поверил, что Rockstar Games позволила бы слить в сеть такое количество контента — всё же разработка игры проходит в строжайшей секретности. Но позже издатель подтвердил, что это на самом деле слив геймплея из раннего билда игры GTA 6. То есть да, на роликах, которые вы, вероятно, видели в интернете на этих выходных, был действительно геймплей из следующего поколения GTA, только нужно понимать, что это крайне ранняя тестовая версия, на которой разработчики отрабатывают определённые механики, технологии и так далее.

К сожалению, издатель крайне оперативно удалил все ролики про GTA 6 на открытых источниках, так что если вы не посмотрели их на выходных, то шансов найти контент сейчас весьма низкий. С другой стороны, хотелось бы сказать, что там ничего толком и не увидишь — разработчики в двух-трёх годах от релиза, так что сейчас они только испытывают технологии освещения, работают с искусственным интеллектом и всё в таком духе. До роликов с реальным геймплеем пока что очень далеко, так что не спешите радоваться. Но хотя бы тот факт, что игру разрабатывают, уже радует — многие думали, что игра GTA 6 сейчас находится лишь на бумаге в процессе моделирования, а на самом деле всё гораздо лучше. Но релиза раньше 2025 года ждать всё равно не стоит, скорее всего.