Геймплей GTA 6 уже слили в сеть…

К сожалению, издатель крайне оперативно удалил все ролики про GTA 6 на открытых источниках, так что если вы не посмотрели их на выходных, то шансов найти контент сейчас весьма низкий. С другой стороны, хотелось бы сказать, что там ничего толком и не увидишь — разработчики в двух-трёх годах от релиза, так что сейчас они только испытывают технологии освещения, работают с искусственным интеллектом и всё в таком духе. До роликов с реальным геймплеем пока что очень далеко, так что не спешите радоваться. Но хотя бы тот факт, что игру разрабатывают, уже радует — многие думали, что игра GTA 6 сейчас находится лишь на бумаге в процессе моделирования, а на самом деле всё гораздо лучше. Но релиза раньше 2025 года ждать всё равно не стоит, скорее всего.