General Motors закрывает свой цифровой магазин

General Motors закрывает свое автомобильное приложение для покупок Marketplace, которое позволяло клиентам покупать кофе, оплачивать бензин или бронировать столик в ресторане с информационно-развлекательного экрана своего автомобиля. Услуга будет прекращена в марте 2022 года — новость об этом была впервые опубликована CNBC. Приложение, которое было впервые представлено в 2017 году, было частью миссии GM по изменению опыта вождения, чтобы включить больше функций в стиле смартфона, а также создать новые потоки доходов за счет партнерских отношений со сторонними компаниями. Когда об этом было объявлено, GM описала Marketplace как «первую в автомобильной промышленности коммерческую платформу для резервирования и покупки товаров и услуг по запросу». GM заявила, что ее планы по прекращению работы Marketplace были результатом выхода из бизнеса Xevo, поставщика программного обеспечения для подключенных автомобилей.

Но это не знаменует собой конец попыток GM сделать покупки в автомобиле: автопроизводитель говорит, что, вероятно, в ближайшем будущем развернет новую услугу. А владельцы транспортных средств по-прежнему могут покупать вещи на своих информационно-развлекательных экранах через сторонние приложения. Решение закрыть Marketplace представляет собой обратную сторону будущего подключенных автомобилей, о которой автопроизводители обычно избегают говорить. Хотя им нравится рекламировать преимущества беспроводных обновлений программного обеспечения и преимущества безопасности, такие как связь между транспортным средством и всем, они не обращают внимания на то, как быстро эти функции могут быть убраны, если они не увеличивают количество клиентов или не оправдывают свои затраты.
Комментарии и отзывы General Motors
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие к…
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие кКомпания be quiet! продолжает расширять линейку устройств с поддержкой управляемой подсветки. В ноябре бы…
Tesla Gigafactory Berlin выпустит 30 000 автомобилей в перво…
Tesla Gigafactory Berlin выпустит 30 000 автомобилей в первоС Tesla Gigafacotry Berlin открывает свое первое производственное предприятие в Европе, а также считается…
Представлены новые Alpine A110, A110 GT и A110S…
Представлены новые Alpine A110, A110 GT и A110SКомпания Alpine представила обновленный A110, в линейке которого представлены три модели: A110, A110 GT и…
Новый Toyota Mirai 2022 на водородном двигателе…
Новый Toyota Mirai 2022 на водородном двигателеToyota официально подтвердила цены на водородный автомобиль Mirai 2022 года. Автомобиль сохраняет свой не…
BYD повышает цены на модели NEV из-за дорогих материалов…
BYD повышает цены на модели NEV из-за дорогих материаловКитайский производитель автомобилей BYD повышает цены на свои модели автомобилей на новых источниках энер…
Производитель АК-47 выходит на рынок электромобилей…
Производитель АК-47 выходит на рынок электромобилейДетище Калашникова известно по всему миру, вряд ли сегодня найдется человек, кто не знает автомат АК-47. …
Volvo Cars получит YouTube…
Volvo Cars получит YouTubeVolvo объявила, что будет интегрировать YouTube в свои Volvo Cars, и эта функция появится во всех автомоб…
Двухместный электромобиль Toyota C + Pod с запасом хода 150 …
Двухместный электромобиль Toyota C + Pod с запасом хода 150 Японский автопроизводитель Toyota выпустил свой новый портативный и компактный электромобиль, специально …
Обзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуковОбзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуков
Идеи новогодних подарков детям до 10 летИдеи новогодних подарков детям до 10 лет
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor