General Motors закрывает свой цифровой магазин

General Motors закрывает свое автомобильное приложение для покупок Marketplace, которое позволяло клиентам покупать кофе, оплачивать бензин или бронировать столик в ресторане с информационно-развлекательного экрана своего автомобиля. Услуга будет прекращена в марте 2022 года — новость об этом была впервые опубликована CNBC. Приложение, которое было впервые представлено в 2017 году, было частью миссии GM по изменению опыта вождения, чтобы включить больше функций в стиле смартфона, а также создать новые потоки доходов за счет партнерских отношений со сторонними компаниями. Когда об этом было объявлено, GM описала Marketplace как «первую в автомобильной промышленности коммерческую платформу для резервирования и покупки товаров и услуг по запросу». GM заявила, что ее планы по прекращению работы Marketplace были результатом выхода из бизнеса Xevo, поставщика программного обеспечения для подключенных автомобилей.

Но это не знаменует собой конец попыток GM сделать покупки в автомобиле: автопроизводитель говорит, что, вероятно, в ближайшем будущем развернет новую услугу. А владельцы транспортных средств по-прежнему могут покупать вещи на своих информационно-развлекательных экранах через сторонние приложения. Решение закрыть Marketplace представляет собой обратную сторону будущего подключенных автомобилей, о которой автопроизводители обычно избегают говорить. Хотя им нравится рекламировать преимущества беспроводных обновлений программного обеспечения и преимущества безопасности, такие как связь между транспортным средством и всем, они не обращают внимания на то, как быстро эти функции могут быть убраны, если они не увеличивают количество клиентов или не оправдывают свои затраты.