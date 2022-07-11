Гибридный кроссовер Toyota RAV4 поступил в продажу

В Китае стартовали продажи обновленного гибридного кроссовера Toyota RAV4.

По сравнению с прошлогодней версией, в новом автомобиле появилась новая модификация – Luxury 4WD Pro, в стандартное оснащение которой входит большое количество опций, включая панорамную крышу и цифровую панель приборов. Также есть климатическая система со встроенным воздухоочистителем, позволяющим удалять частицы PM2,5, подогрев задних сидений и руля, крышка багажника с электроприводом. Внешний дизайн идентичен предыдущей версии.

В начальных версиях Urban Pro и Elite Pro установлен электродвигатель мощностью 264 л.с., с передним приводом. Тяговая батарея емкостью 18,1 кВтч заряжается от бензинового двигателя объемом 2,5 л, работающего по экономичному циклу Аткинсона. Максимальный пробег на чистом электричестве составляет 95 км, а разгона до 100 км/ч занимает 9,1 с (передний привод).

Полноприводные версии кроссовера имеют уже два электродвигателя с суммарной мощностью 306 л.с. Разгон до 100 км/ч составляет 7,4 секунды.

Базовая версия гибридного кроссовера продается в Китае за 37 000 долларов, а топовая версия оценивается в 44 250 долларов.
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