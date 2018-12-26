Гиперкар Lamborghini LB48H выйдет в следующем году

Гибридный преемник Lamborghini Aventador появится где-то между 2020 и 2022 годами.

Ожидается, что гиперкар под кодовым названием LB48H будет демонстрировать следующий электрифицированный V12 Lamborghini. Autocar сообщает, что следующая модель в серии малолитражных автомобилей итальянского автопроизводителя обойдется примерно в 2,6 миллиона долларов, что делает ее еще одной прогулкой в ​​парке гиперкаров по цене. Autocar сообщает, что следующая модель в серии малолитражных автомобилей итальянского автопроизводителя обойдется примерно в 2,6 миллиона долларов. Предполагается, что гиперкар будет использовать суперконденсаторы вместо батарей, предоставляя легкое решение, которое также продемонстрировало бы будущий технический потенциал. Полностью электрический Terzo Millennio использовал зарождающуюся технологию суперконденсаторов, которую Lamborghini разрабатывал совместно с MIT. Преимуществом этого решения является меньший размер и вес по сравнению с батареями, более длительный срок службы, способность быстрого заряда и разряда суперконденсатора, а также тот факт, что он может разряжать и восстанавливать энергию одновременно. Ожидается, что производство V12 получит более приземленное решение.