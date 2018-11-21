Гиперреалистичные маски используются для обучения методам распознавания лиц

Небольшая компания REAL-f Co в Японии, которая делает гиперреалистичные маски для лица нашла популярность в технологической отрасли.

Основатель компании Осаму Китагава в течение двух лет разрабатывал метод, позволяющий «переводить» информацию, полученную с высококачественных фотографий лиц, в реалистичные 3D-маски. Каждая из таких масок отражает мельчайшие детали лица человека — вплоть до едва заметных вен, морщин и т. д. Маски стоят около $ 2650 долларов США и изготовлены из смолы и пластика. Для чего же они нужны? Например, японская автомобильная компания заказала маску спящего лица, чтобы обучить свою технику обнаружению момента, когда водитель начинает засыпать. Apple также использовала жутковатые маски для проверки безопасности технологии распознавания лица Face ID.

«Я горжусь тем, что мой продукт помогает совершенствовать технологию распознавания лиц, — отмечает Китагава. — Я надеюсь, что в будущем разработчики смогут повысить точность распознавания лиц, используя эти реалистичные маски»