Глава PlayStation считает, что памяти в PS5 хватит всем

У консолей нового поколения, как известно, не очень много памяти — производитель решил использовать твердотельные накопители, которые стоят гораздо дороже того, что предлагают производители с HDD, так что и объем тут будет небольшой. Например, у новой PS5 на борту 825 гигабайт встроенной памяти, но, конечно, она не вся будет доступна для установки игровых продуктов. В конечном итоге пользователь получает 664 гигабайта пространства для игр, остальное уходит на систему. Естественно, это достаточно мало для современных релизов, которые могут занимать 100 или даже 150 гигабайт. Но глава компании PlayStation, которая и выпускает консоль, считает, что на самом деле производитель правильно рассчитал объем встроенной памяти и ее будет достаточно всем.