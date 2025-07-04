Глава Xbox посоветовал уволенным сотрудникам пообщаться с ИИ

Массовые увольнения, которые на этой неделе объявила Microsoft, особенно сильно ударили по игровым подразделениям компании. Однако у одного из топ-менеджеров Xbox нашлось необычное предложение на счёт того, как сотрудникам справиться с последствиями потери работы — он посоветовал обратиться за советом к чат-ботам. В удалённой впоследствии публикации в LinkedIn, скриншот которой сохранился в сети, руководитель Xbox Game Studios Мэтт Тернбулл написал, что считает своим долгом поделиться лучшими рекомендациями в сложившихся обстоятельствах. Собственно, обстоятельства — это масштабные увольнения, закрытие студий, отмена проектов и сокращение ключевых сервисов в рамках программы реструктуризации Microsoft, которая может затронуть до 9100 сотрудников.

Тернбулл но предложил тем, кто чувствует себя подавленным, использовать ИИ для составления резюме, планирования карьеры и поиска новых вакансий. «Сейчас действительно тяжёлое время. И если вы столкнулись с увольнением или просто морально к нему готовитесь, — вы не одни, и вам не обязательно справляться с этим в одиночку. Искусственный интеллект не заменит ваш голос и ваш жизненный опыт, но в ситуации, когда на эмоции и размышления не хватает сил, такие инструменты могут помочь быстрее, спокойнее и яснее сдвинуться с мёртвой точки», — написал господи Тернбулл. Почему Тернбулл удалил свой пост — неизвестно. Но, судя по реакции в соцсетях на данный пост, его совет явно пришёлся не по по вкусу многим разработчикам и художникам.