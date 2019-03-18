Главная распродажа весны на Umkamall, скидки до 99%!

2019-03-18, Автор - Ganibal; Продукт - umkamall.ru; [66]
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Ниже мы привели лучшие пылесосы весенней распродажи.

PUPPYOO WP3001

Портативный пылесос PUPPYOO WP3001 - невероятно мощный, портативный ручной пылесос PUPPYOO WP3001 предназначен для сухой чистки пола, ковра, керамической плитки и т.д. Пылесос оснащен высокоэффективной щеткой, благодаря чему мимо нее непроскользнет ни одна пылинка. Длина шнура составляет около 7 метров, а мощность составляет 900 Вт. Подробнее - https://umkamall.ru/1243349

PUPPYOO WP601

Ручной безмешковый пылесос PUPPYOO WP601 - ручной безмешковый пылесос PUPPYOO WP601 со специальной насадкой для уборки клещей, он производит сухую уборку с помощью ультрафиолета. Длина шнура составляет около 5 метров, с бункером для пыли и ультратонким воздухоочистителем. От одной кнопки можно управлять до 4-х режимов управления. В пылесосе используются безвредные медицинские фильтры HEPA. Мощность пылесоса составляет 400 Вт. Подробнее - https://umkamall.ru/1244061

DSP

Пылесос с низким уровнем шума для влажной и сухой чистки DSP - этот универсальный пылесос, предназначен для уборки в офисах, торговых залах, медицинских и образовательных учреждениях также отлично потойдет для уборки на промышленных производствах. Помимо сухой чистки, может использоваться для сбора воды. Даже в интенсивном режиме работы отличается пониженным уровнем шума. Бак из нержавеющей стали и ударостойкая подставка на колесах дополнительно придают ударопрочности каркасу. Насадки входящие в комплект помогут провести уборку различных поверхностей на профессиональном уровне. Мощность пылесоса составляет 1400 Вт. Подробнее - https://umkamall.ru/1295794

PUPPYOO WP968

Вакуумный ручной безмешковый пылесос PUPPYOO WP968 - вакуумный ручной безмешковый пылесос PUPPYOO WP968 для отлично производит сухую уборку в помещениях жилого типа, также он может устранять клещей. Пылесос PUPPYOO WP968 обладет мощным, но в тоже время низким уровнем шума. Он оснащен циклонная система сбора пыли, вся пыль остается в бункере для пыли, которую можно с легкостью выбрасывать без лишней грязи. В комплект входит: щетка для занавесок, плоская щетка, квадратная щетка, специальная насадка для очистки углов. Длина шнура составляет 5 метров. Мощность 1400 Вт. Подробнее - https://umkamall.ru/1244069

PUPPYOO WP615

Робот-пылесос PUPPYOO WP615 - это мультифункциональный безмешковый робот-пылесос PUPPYOO WP615 для домашнего использования отлично производит сухую уборку. Литиевый аккумулятор емкостью 2600 мАч позволяет устройству работать в течение 90 минут без подзарядки (время зарядки 5-6 часов, первая зарядка 8 часов). Он оснащен емким бункемом для пыли объемом 0.4 литра и ультратонким воздухоочистителем. Устройство строит комплексный план уборки в соответствии с количеством пыли на полу благодаря интеллектуальной навигационной системе. В пылесосе по умолчанию встроено 4 режима уборки: Умная уборка, Спиральная уборка, Уборка по краям, Направленная уборка. Мощность 1000 Паскалей обеспечивает всасывание волос, пыли и другого мелкого мусора, легко вычищает ковер с коротким ворсом. Преодоление препятствий высотой до 7 мм. Благодаря инфракрасным сенсорам на передней части, устройство защищено от случаных столкновений. Мощность пылесоса составляет 20 Вт. Подробнее - https://umkamall.ru/1244062

PUPPYOO WP650

Робот-пылесос PUPPYOO WP650 - вакуумный безмешковый робот-пылесос PUPPYOO WP650 отлично подойдет для повседневной уборки вашего дома. в нем встроена насадка для циклонного сбора пыли. Все компоненты фильтра спокойно очищаются водой, после чего перед использованием их необходимо просушить. Литиевый аккумулятор емкостью 2200 мАч позволяет устройству работать в течение 90 минут без подзарядки. С помощью специального приложения на телефоне, можно задать определенный маршрут для вашего пылесоса. Мощность пылесоса составляет 24 Вт. Подробнее - https://umkamall.ru/1244071

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