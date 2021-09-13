GoPro Hero 10 Black слили в сеть до релиза

GoPro готова анонсировать свою новую экшн-камеру 15 сентября, но недавняя утечка испортила ожидание фанатов, ожидающих Hero 10 Black. Несколько дней назад Роланд Квандт из WinFuture объявил европейские цены на Hero 10 Black, а теперь он снова вернулся, раскрывая дизайн, технические характеристики и особенности будущей экшн-камеры GoPro. Камера будет поставляться с обновленной стабилизацией, получившей название HyperSmooth 4.0, которая позиционируется как «революционная». HyperSmooth 4.0 гарантирует, что пользователи могут активировать запись в любое время без каких-либо проблем. Новый алгоритм также улучшит характеристики при слабом освещении во время записи. С другой стороны, дизайн Hero 10 Black не будет сильно отличаться от Hero 9 Black.

Согласно отчету, GoPro Hero 10 Black будет предлагать изображения с разрешением до 23 мегапикселей и видео 5,3K со скоростью до 60 кадров в секунду. Кроме того, замедленное видео может быть записано с 8-кратной задержкой при разрешении 2,7K (при 240 кадрах в секунду). Hero 10 Black также позволит пользователям извлекать изображения с разрешением 15,3 мегапикселя из видеороликов с разрешением 5,3K. А ещё предстоящая экшн-камера GoPro будет оснащена новым объективом с гидрофобным слоем, минимизирующим отражения и предотвращающим мешающие эффекты. Ожидается, что грядущая Hero 10 Black будет официально анонсирован 15 сентября — камера будет стоить 539,99 евро, что довольно немало.