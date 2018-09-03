GoPro Hero 7 показали на фото

В сети появились изображения камеры GoPro Hero 7, которые вроде как просочились в сеть из магазина. На витрине самого обычного магазина показали все фотографии продукта, рассказали о преимуществах новой конструкции и все в таком духе. Новинка оказалась в том же дизайне, что и предыдущая модель, так что особого прорыва ждать не стоит, зато есть защита от влаги. Все детали о новой камере производитель расскажет во время официального анонса, а пока что можно лишь ждать и надеяться, что GoPro Hero 7 будет хоть немного лучше шестой версии. Иначе какой смысл обновлять свою камеру, если новинка снимает на том же уровне? Раньше производитель легко уделывал конкурентов за счет инноваций и качества, а теперь, видимо, идей для реализации не осталось и компания просто клепает однотипные гаджеты.