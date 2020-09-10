GoPro Hero 9 Black будет стоить 500 евро

Авторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился подробностями о цене экшн-камеры GoPro Hero 9 Black, которая еще не была представлена официально. Если верить источнику, новинка будет стоить в Германии 480 евро, что на 50 евро больше, чем просили за Hero 8 Black на старте продаж. Что до самой камеры, то ей прочат 1,4-дюймовый цветной дисплей, новый 23,6 Мп датчик изображения, возможность записывать видео в разрешении 5120:2880 пикселей с частотой в 30 кадров в секунду и аккумулятор ёмкостью 1720 мАч. Стоят ли подобные улучшения такой прибавки в цене, решать пользователям.