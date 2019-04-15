GoPro предоставляет гарантию замены подписчикам сервиса GoPro Plus

Компания GoPro предоставляет гарантию замены устройств в 25 странах в рамках своей подписной услуги GoPro Plus.

Как утверждает компания, что за подписку 5 долларов в месяц, которая включает в себя неограниченное облачное хранилище видео и фото, автоматическую загрузку контента и аксессуары за полцены, теперь пользователи также получат гарантию на замену, любых устройств, часто используемых в экстремальных условиях. Подписка на сервис GoPro Plus является важной частью этого процесса. Учитывая, то что многие люди используют GoPro для съемок в экстримальных условиях, замена камеры это привилегия от компании, которая может побудить пользователей приобрести подписку.