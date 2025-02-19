GoPro представила камеру Max 360

В конце 2019 года компания GoPro представила Max — свою вторую попытку создать сферическую камеру. С тех пор компания, казалось, отказалась от этого сегмента, так и не выпустив продолжение линейки. Однако сегодня без лишнего шума была анонсирована GoPro Max 360. Новинка не получила кардинальных изменений в дизайне и всё так же записывает видео в разрешении 5.6K, но предлагает улучшенные варианты крепления и новую батарею, а также стоит на 150 долларов дешевле оригинальной Max. И, конечно, в 2025 году не обошлось без функций на базе ИИ. Обновлённая модель теперь совместима со стандартными креплениями 1/4-20 для штативов — монтажный разъём располагается под фирменными складными «пальцами» GoPro.

Камера оснащена аккумулятором Enduro ёмкостью 1600 мАч, который способен работать в экстремальных условиях при температуре до -10 °C. Приложение Quick App получило несколько улучшений, упрощающих редактирование 360-градусного видео прямо на ходу. Добавлена система отслеживания объектов на основе искусственного интеллекта — пользователи могут «перемещать» камеру и настраивать цифровой объектив с помощью ключевых кадров или воспользоваться автоматическими переходами. Также появились новые фильтры и эффекты CameraFx. Для редактирования на ПК теперь доступен плагин Reframe для Adobe Premiere Pro и After Effects. Подписчики GoPro Premium и Premium+ получают неограниченное облачное хранилище и возможность редактировать 360-видео, загруженные в облако.