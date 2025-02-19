GoPro представила камеру Max 360

Камера оснащена аккумулятором Enduro ёмкостью 1600 мАч, который способен работать в экстремальных условиях при температуре до -10 °C. Приложение Quick App получило несколько улучшений, упрощающих редактирование 360-градусного видео прямо на ходу. Добавлена система отслеживания объектов на основе искусственного интеллекта — пользователи могут «перемещать» камеру и настраивать цифровой объектив с помощью ключевых кадров или воспользоваться автоматическими переходами. Также появились новые фильтры и эффекты CameraFx. Для редактирования на ПК теперь доступен плагин Reframe для Adobe Premiere Pro и After Effects. Подписчики GoPro Premium и Premium+ получают неограниченное облачное хранилище и возможность редактировать 360-видео, загруженные в облако.