God of War Ragnarok не выдает 60 FPS на PS5

Видеоигра God of War Ragnarok, которая выступает консольным эксклюзивом для PlayStation 5, оказалась немного не тем, на что рассчитывали геймеры. Точнее, оказалось, что производительности консоли, которая только вышла в продажу, если можно так выразиться, недостаточно, чтобы демонстрировать в God of War Ragnarok нужную частоту кадров. Оказалось, что God of War Ragnarok будет работать на консоли нового поколения в разрешении 4К только при частоте кадров в 40 FPS, чего, безусловно, недостаточно для того, чтобы пользователь наслаждался максимальной плавностью картинки на экране. И это странно, так как были слухи, что игру флагманского уровня разрабатывали специально для того, чтобы выпустить её на консоли данного поколения и всех удивить.
На деле же оказалось, что если геймер хочет в God of War Ragnarok получить 4К-изображение, то ему придётся играть на 40 FPS — это просто смешно в современных реалиях. При этом в игре будет режим 1080р, который позволяет играть в 120 кадрах в секунду, но не всегда. Будут просадки в насыщенных ситуациях, но если вы хотите получить максимально плавный геймплей, то придётся выбирать этот режим. И в данной ситуации возникают вопросы к консоли, которая два года назад только отправилась в продажу, до сих пор находится в безумном дефиците, и при этом уже сейчас не даёт играть с комфортной частотой кадров в 4К. Странно, обычно консоли компании хотя бы пять лет выдают максимальное качество изображения, а только потом морально устаревают.