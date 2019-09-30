Goke Microelectronics выпускает твердотельные накопители NVMe на основе XL-Flash от Toshiba

Компания Goke Microelectronics, являющаяся ведущим в отрасли поставщиком контроллеров SSD, была приглашена на Flash Memory Summit 2019 , чтобы продемонстрировать SSM-накопитель NVMe со сверхнизкой задержкой на основе памяти Toshiba Memory XL-FLASH. Новые накопители относятся к серии Goke 2311. Год назад Toshiba Memory анонсировала XL-FLASH на Flash Memory Summit 2018 , пообещав использовать 3D SLC-флэш-память со сверхнизкой задержкой, чтобы уменьшить задержку чтения до 5 мкс, что эквивалентно 1/10 задержки латентности чтения 3D TLC NAND.

Прототип накопителей серии 2311 имеет общую задержку случайного чтения 4K до 20 мкс, а конечные накопители будут иметь задержку произвольного чтения 4K менее чем за 15 мкс. Диски Goke серии 2311 поддерживают емкость до 4 ТБ с максимальной пропускной способностью записи 1 ГБ / с и пропускной способностью 3 ГБ / с через интерфейс PCIe Gen 3 x4. Они также будут поддерживать SM2 / 3/4 и SHA-256 / AES-256 со встроенными механизмами безопасности. Массовый выпуск устройств планируется организовать в 2020 году.