Голосовой помощник Алиса теперь ведет персональное утреннее шоу

В умных колонках с Алисой появилось персональное утреннее шоу. Теперь люди могут слушать полезную информацию, музыку и интересные истории, подобранные специально для них. Чтобы запустить программу, достаточно сказать: «Алиса, включи утреннее шоу!».Слушателей ждут новости, прогноз погоды, музыка и короткие подкасты — например, о том, способны ли животные обманывать или как влияет шоколад на здоровье. Алиса выступает диджеем: ставит и комментирует песни из персонального плейлиста дня на Яндекс.Музыке — в нём собраны треки, отобранные для пользователя. Алиса прекрасно ориентируется в происходящем и говорит о том, что волнует людей. Например, сейчас в паузах между новостями и песнями Алиса рассказывает, как с пользой и удовольствием провести время дома.«Мы хотим, чтобы Алиса была не только помощником, но и другом, с которым приятно проводить время. Поэтому мы учим её следить за новостями, развлекать пользователей и создавать приятную атмосферу в доме, и утреннее шоу — первый шаг в этом направлении», — говорит руководитель продукта Андрей Законов.Утреннее шоу доступно в Яндекс.Станции, Станции Мини и других умных колонках с Алисой.