Гоночный автомобиль Corniche

Прототип Corniche испытал несколько аварий за время тестирования: сперва произошло столкновение с автобусом, а через пару месяцев с управлением не справился пилот, врезавшийся в дерево. После окончания работ уже готовый автомобиль попал под бомбовый удар в Дьеппе. Машина считалась бесследно пропавшей вплоть до 2001 года, когда историк и бывший директор Bentley Кен Ли начал собирать оригинальные запчасти от автомобиля.На момент разработки Corniche выглядел очень футуристично. Отказавшись от классической для бренда большой вертикальной решетки радиатора, Bentley сумела улучшить аэродинамику автомобиля. Corniche успели испытать на овальной трассе Бруклендс, где он показал максимальную скорость в 161 км/ч.Готовый прототип спортивной версии автомобиля был готов, но с началом Второй мировой войны приступить к серийному производству так и не успели.Разработкой автомобиля занимался дизайнер Жорж Полен, а изготовление взяло на себя французское кузовное ателье Carrosserie Vanvooren. Модель должна была стать более мощной и агрессивной версией Bentley Mark V с форсированным двигателем и дебютировать с ним в середине осени 1939 года.