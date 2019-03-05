Гоночный электромобиль EQ Silver Arrow 01 от компании Mercedes-Benz

Mercedes-Benz представила свой первый электрический гоночный автомобиль EQ Silver Arrow 01.

В машине будет установлен двигатель на 340 л.с. во время квалификации, и будет набирать 100 км/ч за 2,8 секунды. Внутри расположится аккумулятор на 52 кВт, чтобы он гудел на протяжении всей гонки. Предстоит проделать большую работу, прежде чем выпустить машину на трассу в Формуле E, 15 декабря. Примечательно, что Mercedes - это единственный автопроизводитель, участвующий как в Формуле E, так и в Формуле 1. Также компания запускает в этом году внедорожник EQC, а гонки будут служить в качестве рекламного инструмента и информировать будущие электромобили от компании Mercedes-Benz.