Goodram Industrial представил промышленную память SODIMM DDR4 емкостью 32 ГБ 3200 МГц

Стабильная работа в расширенном диапазоне температур — одно из ключевых условий, которым должны соответствовать выбранные модели промышленных DRAM-памяти. Помимо соответствующей конструкции устройства, обеспечение этого критерия требует контроля в процессе производства и готовой продукции в правильно подготовленной среде. Поэтому промышленные комплектующие, предназначенные для работы в широком диапазоне температур, подвергают процессу термического ускорения, целью которого является обнаружение как можно большего количества повреждений, которые могут возникнуть в первый период использования. Это означает, что память подвергается процедуре, при которой сотни ТБ данных записываются и проверяются в DRAM. Такой тест позволяет обнаружить практически все повреждения, расположенные в интерфейсе или матрице ячеек памяти.