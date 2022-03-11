Goodram Industrial представил промышленную память SODIMM DDR4 емкостью 32 ГБ 3200 МГц

Польский бренд коммерческой и промышленной памяти расширяет предложение промышленных модулей памяти DDR4. DDR4 SODIMM с артикулом GR4S32G320D8I — это память емкостью 32 ГБ и скоростью 3200 МГц, что позволяет успешно использовать ее во встраиваемых системах с высокими требованиями к вычислительной мощности. Компактный форм-фактор модулей SODIMM позволяет использовать исключительно большой объем оперативной памяти (до 2x 32 ГБ) в системах на базе самых компактных материнских плат семейства ITX. DDR4 GR4S32G320D8I предназначена для работы в широком диапазоне температур. Это означает, что память предназначена для работы в приложениях, подверженных переменным условиям окружающей среды от -40°C до +85°C. Производитель также предлагает версию модуля для диапазона от 0 до +85°C.

Стабильная работа в расширенном диапазоне температур — одно из ключевых условий, которым должны соответствовать выбранные модели промышленных DRAM-памяти. Помимо соответствующей конструкции устройства, обеспечение этого критерия требует контроля в процессе производства и готовой продукции в правильно подготовленной среде. Поэтому промышленные комплектующие, предназначенные для работы в широком диапазоне температур, подвергают процессу термического ускорения, целью которого является обнаружение как можно большего количества повреждений, которые могут возникнуть в первый период использования. Это означает, что память подвергается процедуре, при которой сотни ТБ данных записываются и проверяются в DRAM. Такой тест позволяет обнаружить практически все повреждения, расположенные в интерфейсе или матрице ячеек памяти.