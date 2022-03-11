Goodram Industrial представил промышленную память SODIMM DDR4 емкостью 32 ГБ 3200 МГц

Польский бренд коммерческой и промышленной памяти расширяет предложение промышленных модулей памяти DDR4. DDR4 SODIMM с артикулом GR4S32G320D8I — это память емкостью 32 ГБ и скоростью 3200 МГц, что позволяет успешно использовать ее во встраиваемых системах с высокими требованиями к вычислительной мощности. Компактный форм-фактор модулей SODIMM позволяет использовать исключительно большой объем оперативной памяти (до 2x 32 ГБ) в системах на базе самых компактных материнских плат семейства ITX. DDR4 GR4S32G320D8I предназначена для работы в широком диапазоне температур. Это означает, что память предназначена для работы в приложениях, подверженных переменным условиям окружающей среды от -40°C до +85°C. Производитель также предлагает версию модуля для диапазона от 0 до +85°C.

Стабильная работа в расширенном диапазоне температур — одно из ключевых условий, которым должны соответствовать выбранные модели промышленных DRAM-памяти. Помимо соответствующей конструкции устройства, обеспечение этого критерия требует контроля в процессе производства и готовой продукции в правильно подготовленной среде. Поэтому промышленные комплектующие, предназначенные для работы в широком диапазоне температур, подвергают процессу термического ускорения, целью которого является обнаружение как можно большего количества повреждений, которые могут возникнуть в первый период использования. Это означает, что память подвергается процедуре, при которой сотни ТБ данных записываются и проверяются в DRAM. Такой тест позволяет обнаружить практически все повреждения, расположенные в интерфейсе или матрице ячеек памяти.

Комментарии и отзывы Goodram Industrial
SK hynix представила образцы памяти DDR5 емкостью 24 Гбайт…
SK hynix представила образцы памяти DDR5 емкостью 24 ГбайтКомпания SK hynix объявила о поставке образцов 24-гигабитной памяти DDR5 с самой высокой плотностью в отр…
Team Group анонсирует серверную оперативную память DDR5…
Team Group анонсирует серверную оперативную память DDR5TEAMGROUP, ведущий мировой поставщик памяти, уже много лет активно расширяется в области управления произ…
G.SKILL выпускает комплект памяти DDR5-6400 CL32 с экстремал…
G.SKILL выпускает комплект памяти DDR5-6400 CL32 с экстремалG.SKILL International Enterprise, ведущий мировой производитель высокопроизводительной памяти и игровых п…
SK hynix сообщает о результатах 2021 финансового года…
SK hynix сообщает о результатах 2021 финансового годаSK hynix сегодня объявила финансовые результаты за 2021 финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021 год…
Оперативная память G.Skill Trident Z5 разогнана до DDR5-9560…
Оперативная память G.Skill Trident Z5 разогнана до DDR5-9560Недавно мы сообщали о мировом рекорде разгона DDR5-8888 CL88, установленном G.Skill, ASUS и оверклокером …
G.Skill выпускает модули памяти Trident Z5 DDR5-6400 с низко…
G.Skill выпускает модули памяти Trident Z5 DDR5-6400 с низкоG.Skill объявила о выпуске комплектов памяти серии Trident Z5 DDR5-6400 с таймингами CL32 и объемом памят…
TEAMGROUP и ASUS представляют память T-FORCE DDR5 и твердоте…
TEAMGROUP и ASUS представляют память T-FORCE DDR5 и твердотеКомпания TEAMGROUP сегодня объявила о глобальном выпуске памяти T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR…
Представлена игровая память Thermaltake TOUGHRAM XG RGB DDR4…
Представлена игровая память Thermaltake TOUGHRAM XG RGB DDR4Thermaltake анонсировала новые модули памяти серии TOUGHRAM XG RGB DDR4 White в белом исполнении. …
Обзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнениеОбзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнение
Обзор и тесты PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600 (MD32GK2D4360018XRGB). Разгон до 4200 МГцОбзор и тесты PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600 (MD32GK2D4360018XRGB). Разгон до 4200 МГц
Обзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГцОбзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГц
Обзор ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 (AX4U360038G18A-DT50). Тесты и разгон памятиОбзор ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 (AX4U360038G18A-DT50). Тесты и разгон памяти
Обзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветкиОбзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветки
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor