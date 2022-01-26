Google Assistant теперь можно закрыть, просто сказав «стоп»

Команда «стоп» теперь распространяется и на Google Assistant. Если голосовой помощник говорит слишком много, слово «стоп» немедленно остановит его. Эта функция также будет работать, даже если у вас не включена функция «Продолжение разговора». Эта функция особенно полезна, если вы случайно запустили Assistant или если ответ на ваш запрос немного длиннее, чем необходимо — как это часто бывает с данными о погоде. Однако есть одна загвоздка. Похоже, что эта команда Google Assistant «стоп» пока работает только на интеллектуальных дисплеях и динамиках.