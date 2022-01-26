Google Assistant теперь можно закрыть, просто сказав «стоп»

Google уже довольно давно экспериментирует с быстрыми фразами, но начал развертывать их на некоторых устройствах только в октябре 2021 года. Эта функция позволяет пользователям выполнять определенные действия, не выкрикивая фразу, «Ok, Google». Примером служит возможность легко принимать вызовы, просто говоря «ответить», или отключать сигналы тревоги, говоря «стоп».

Команда «стоп» теперь распространяется и на Google Assistant. Если голосовой помощник говорит слишком много, слово «стоп» немедленно остановит его. Эта функция также будет работать, даже если у вас не включена функция «Продолжение разговора». Эта функция особенно полезна, если вы случайно запустили Assistant или если ответ на ваш запрос немного длиннее, чем необходимо — как это часто бывает с данными о погоде. Однако есть одна загвоздка. Похоже, что эта команда Google Assistant «стоп» пока работает только на интеллектуальных дисплеях и динамиках.
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