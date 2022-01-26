Google Chromecast получит модель с разрешением 1080p

Google запустила Chromecast с Google TV в конце 2020 года. Это первое потоковое устройство компании с операционной системой. Он поставляется с Android TV с интерфейсом Google TV, отсюда и название. Год спустя, поисковый гигант рассказал работает над упрощенной версией этого продукта.

Согласно отчету, предстоящее потоковое устройство Google будет официально называться Chromecast HD с Google TV. Как следует из названия, он будет ограничен выводом 1080p вместо 4K. Продукт носит кодовое название Boreal. Говоря о спецификациях, аксессуар для телевизора будет оснащен SoC Amlogic S805X2, состоящей из графического процессора ARM Mali-G31. В отличие от текущей модели, будущая модель будет поддерживать декодирование видео AV1. Кроме того, устройство поступит с 2 ГБ оперативной памяти. Как упоминалось ранее, пользователи смогут транслировать только в качестве Full HD (FHD) со скоростью 60 кадров в секунду.
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