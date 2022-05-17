Google Cloud запустил собственную версию PostgreSQL

Google Cloud анонсировала новую облачную службу базы данных, совместимую с PostgreSQL. Google утверждает, что по сравнению со стандартным PostgreSQL AlloyDB был в четыре быстрее для транзакционных рабочих нагрузок в своих тестах производительности и до 100 раз быстрее для аналитических запросов.

Кроме того, Google утверждает, что сервис использует те же блоки, что и такие сервисы Google, как YouTube, Поиск, Карты и Gmail. По словам Google, новый сервис также полностью совместим с PostgreSQL 14, последней версией базы данных с открытым исходным кодом, что позволяет пользователям повторно использовать свои существующие навыки и инструменты разработки и переносить существующие приложения PostgreSQL без изменения кода. Этот шаг является последним в серии шагов, направленных на захват доли рынка у устаревших облачных провайдеров Google.
Android Auto получил функцию «Smart Reply»…
Android Auto получил функцию «Smart Reply»В Android Auto добавлена ​​функция Smart Reply, которая позволяет пользователям отвечать на сообщения, на…
Выпущена новая гарнитура виртуальной реальности Pico Neo 3 L…
Выпущена новая гарнитура виртуальной реальности Pico Neo 3 LPico Interactive представила Neo 3 Link, гарнитуру виртуальной реальности, которая должна конкурировать с…
NVIDIA запускает новые инструменты разработки игр Omniverse…
NVIDIA запускает новые инструменты разработки игр OmniverseNVIDIA сегодня объявила о запуске новых функций NVIDIA Omniverse, которые упрощают разработчикам обмен ре…
GIGABYTE представил серверы с прямым жидкостным охлаждением…
GIGABYTE представил серверы с прямым жидкостным охлаждениемGIGABYTE Technology сегодня представила два новых обучающих сервера HPC и AI с жидкостным охлаждением, G2…
QNAP выпустила сетевое хранилище TS-233 со встроенным NPU…
QNAP выпустила сетевое хранилище TS-233 со встроенным NPUКомпания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных, сетевых и систем хранения данных, сегодн…
Бета-версия Google Play Games теперь доступна для некоторых …
Бета-версия Google Play Games теперь доступна для некоторых Google пообещал обеспечить более глубокую интеграцию приложений Android с Windows и теперь запускает бета…
HP выпустила новые устройства для экосистемы Z…
HP выпустила новые устройства для экосистемы ZHP выпустила новые устройства для экосистемы Z, включая две новые мобильные рабочие станции ZBook, два но…
Lenovo представила настольную систему Yoga AIO 7 с 27-дюймов…
Lenovo представила настольную систему Yoga AIO 7 с 27-дюймовВместе с последними ноутбуками Yoga Slim, Lenovo представила обновленную модель настольного компьютера «в…
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor