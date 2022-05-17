Google Cloud запустил собственную версию PostgreSQL

Google Cloud анонсировала новую облачную службу базы данных, совместимую с PostgreSQL. Google утверждает, что по сравнению со стандартным PostgreSQL AlloyDB был в четыре быстрее для транзакционных рабочих нагрузок в своих тестах производительности и до 100 раз быстрее для аналитических запросов.

Кроме того, Google утверждает, что сервис использует те же блоки, что и такие сервисы Google, как YouTube, Поиск, Карты и Gmail. По словам Google, новый сервис также полностью совместим с PostgreSQL 14, последней версией базы данных с открытым исходным кодом, что позволяет пользователям повторно использовать свои существующие навыки и инструменты разработки и переносить существующие приложения PostgreSQL без изменения кода. Этот шаг является последним в серии шагов, направленных на захват доли рынка у устаревших облачных провайдеров Google.