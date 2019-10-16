Google Home Mini был переработан и переименован в Nest Mini

Во вторник компания Google представила свой интеллектуальный динамик Google Home Mini второго поколения, который был полностью переработан и переименован под баннер Nest.

Новый Nest Mini оснащен обновленным аппаратным и программным обеспечением для улучшения качества звука. По словам менеджера по продуктам Google Марка Спейтса, переработанный динамик выдает басы, которые в два раза сильнее, чем раньше. Google дополнительно подстроил способность громкоговорителя, и теперь он может динамически регулировать громкость помощника, подкастов и новостей, чтобы нейтрализовать фоновые шумы.

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Nest Mini совместим с другими интеллектуальными колонками и дисплеями Google и Nest, что позволяет создавать целое решение для домашнего аудио, группируя несколько устройств в приложении Google Home. При желании можно использовать новую функцию потоковой передачи для перемещения музыки, аудиокниг и подкастов между динамиками с помощью голосовых команд.Google Nest Mini доступен за 49 долларов в белом, черном, красном или синем цвете.