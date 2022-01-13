Google Meet официально получила живой перевод

Google Meet начал широко внедрять субтитры с переводом в реальном времени после тестирования этой функции в прошлом году. Функция работает в веб-версии или на мобильных устройствах, но все еще довольно ограничена, переводя только встречи с английского на четыре языка: французский, немецкий, португальский и испанский. «Переведенные субтитры помогают сделать видеозвонки Google Meet более инклюзивными и совместными, устраняя языковые барьеры», — написал Google в блоге Workspace. «Когда участники встречи потребляют контент на предпочитаемом ими языке, это помогает уравнять обмен информацией, обучение и совместную работу и обеспечивает максимальную эффективность ваших встреч для всех». Эта функция разработана, чтобы быть полезной для общих или обучающих встреч с командами, расположенными по всему миру.

По словам Google, это также может быть полезно в образовательных учреждениях, «позволяя преподавателям общаться и взаимодействовать с учащимися, родителями и заинтересованными сторонами из сообщества с различным опытом». Чтобы использовать эту функцию, пользователям необходимо включить субтитры в настройках и установить английский язык, прежде чем включать переведенные субтитры внизу. Затем они могут выбрать один из языков перевода. Для получения более подробной информации посетите справочную страницу переведенных субтитров Google Meet. Впрочем, функция постепенно развертывается со вчерашнего дня, поэтому может пройти до 15 дней, прежде чем вы её получите.