Google Pay продвигает функциональность криптоплатежей

Google Pay — это сервис цифровых платежей, который завоевал популярность на многих рынках. И теперь поисковый гигант планирует сделать его еще более привлекательным, добавив такие функции, как криптоплатежи.

В новом отчете, президент Google по коммерции Билл Риди заявил, что Google нанял бывшего исполнительного директора PayPal Арнольда Голдберга в рамках общекорпоративного продвижения финансовых услуг, включая криптовалюту. Арнольд Голдберг был принят на работу в качестве вице-президента и генерального директора по платежам и работе с развивающимися рынками — инициатива, которую Google называет Next Billion Users или NBU. Пока что Google не подтвердила свои планы по включению поддержки криптоплатежей в свое приложение цифрового кошелька. Тем не менее, Ready заявил, что «Криптовалюта — это то, чему мы уделяем много внимания. По мере развития потребительского спроса и спроса со стороны продавцов мы будем развиваться вместе с ним».