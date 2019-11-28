Google Stadia дарит две бесплатные игры подписчикам

Tomb Raider: Definitive Edition и Farming Simulator 19: Platinum Edition станут доступны с 1 декабря пользователям Stadia Pro. Tomb Raider: Definitive Edition игра приключение. С помощью оружия и снаряжения Ларе предстоит вступить в схватку с врагом, чтобы раскрыть смертельную тайну острова.

Farming simulator 19 позволит вам опробовать себя в роли фермера. В игре есть возможность управлять более чем 300 подлинными транспортными средствами и машинами, включая John Deere, а также Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone, Deutz-Fahr. Развивать свою ферму, выращивать урожай и разводить скот.

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