Google Stadia добавляет 5 игр библиотеку

Google Stadia работала над исправлениями ошибок. После обновления компания Google выпустила пять игр.

Главным анонсом стала игра-головоломка "Lost Words: Beyond the Page". Легендарная игра "Serious Sam Collection", "Panzer Dragoon", "Spitlings и Stacks on Stacks". Игры внесут разнообразия линейке Stadia, хоть и не станут ожидаемыми.

Платформа Google Stadia планирует выпустить игры DOOM Eternal, Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion и Baldur's Gate 3 в этом году. По слухам, Google Stadia хочет сотрудничать с Activision Blizzard.