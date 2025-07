EA Sports планирует возродить серию игр College Basketball

Успех игры EA Sports College Football 25, продажи которой уже превысили 1 миллиард долларов, стал не только радостной новостью для фанатов американского футбола, но и открыл дорогу к возрождению других спортивных серий уровня колледжей от EA. Например, на горизонте уже маячит возвращение EA Sports College Basketball. На официальной странице EA Sports в социальных сетях появилась тизер-запись с подписью «Bring the Madness. Let’s run it back» («Пусть начнется безумие. Давайте повторим это»), а также хэштегами #CBB (college basketball) и фирменной фразой «It’s in the game», что является явным намёком на грядущий анонс. Стоит напомнить, что последняя игра серии выходила ещё в 2009 году под названием NCAA Basketball 10.

Теперь же, как сообщает издание Extra Points со ссылкой на внутреннюю записку от Collegiate Licensing Company, первый баскетбольный проект EA нового поколения намечен на 2028 год. Если сроки не изменятся, игра вернётся спустя почти два десятилетия после последнего релиза — своего рода воскрешение классики для поколения, которое, возможно, и не застало оригинальные части. Учитывая огромный успех College Football 25, неудивительно, что EA вновь делает ставку на спортивные игры, основанные на студенческих соревнованиях. Теперь остаётся ждать, насколько успешным окажется College Football 26, и подтвердится ли желание аудитории видеть такие тайтлы в ежегодном формате. Возможно, возвращение College Basketball — только начало.