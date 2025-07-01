EA Sports планирует возродить серию игр College Basketball

Теперь же, как сообщает издание Extra Points со ссылкой на внутреннюю записку от Collegiate Licensing Company, первый баскетбольный проект EA нового поколения намечен на 2028 год. Если сроки не изменятся, игра вернётся спустя почти два десятилетия после последнего релиза — своего рода воскрешение классики для поколения, которое, возможно, и не застало оригинальные части. Учитывая огромный успех College Football 25, неудивительно, что EA вновь делает ставку на спортивные игры, основанные на студенческих соревнованиях. Теперь остаётся ждать, насколько успешным окажется College Football 26, и подтвердится ли желание аудитории видеть такие тайтлы в ежегодном формате. Возможно, возвращение College Basketball — только начало.