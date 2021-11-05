Google Stadia позволит вам присоединяться к многопользовательским играм без приглашения

Google наконец-то позволит игрокам Stadia присоединяться к многопользовательским играм без приглашения. Эта базовая функция доступна на большинстве консольных платформ и программ запуска ПК, но Google потребовалось почти два года, чтобы добавить ее в Stadia. Новая страница поддержки подтверждает, что эта функция доступна в Far Cry 6 на Stadia поэтому ваши друзья смогут присоединиться к вам, без приглашения.

Google напоминает, что эта функция доступна только в «избранных играх» и по умолчанию она отключена. Функция присоединения без приглашения также доступна в приложении Stadia для Android и доступна через веб-версию, работающую на iOS.