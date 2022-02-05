Google TV может добавить ограниченный режим для фильтрации контента для взрослых

Пока мы все еще ждем полной поддержки профилей для Google TV, компания усердно работает над добавлением в профили нового ограниченного режима. Пользователи обнаружили некоторые строки в последнем обновлении лаунчера, предполагающие, что у профилей для взрослых скоро появится способ скрывать контент, который может быть неприемлемым для детей. Этот режим не будет таким же, как дочерние профили, добавленные в прошлом году. Вместо этого он предотвратит автоматическое воспроизведение контента, который считается небезопасным для детей, в частности, применимо к бесплатным трейлерам фильмов, а также к фильмам и шоу, поддерживаемым рекламой. В ограниченном режиме для разблокировки настройки потребуется PIN-код.