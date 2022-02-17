Google анонсирует «песочницу конфиденциальности» на Android

Google объявил, что запускает Privacy Sandbox на Android, это обеспечит большую конфиденциальность для пользователей Android на их устройствах. Песочница конфиденциальности ранее была доступна в Chrome. Это похоже на то, что Apple сделала ранее со своими изменениями конфиденциальности, хотя Google будет работать с разработчиками над внедрением этих изменений в свою ОС Android , поэтому они будут иметь меньшее влияние, Facebook не будет в восторге от этих изменений.

В частности, эта конфиденциальность будет ограничивать передачу пользовательских данных третьим лицам и работать без кросс-приложенных идентификаторов, включая рекламный идентификатор. Google также изучает технологии, снижающие вероятность скрытого сбора данных, в том числе более безопасные способы интеграции приложений с рекламными SDK.
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