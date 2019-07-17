По случаю всемирного дня смайликов, компания Google добавляет 65 новых смайликов в Android Q. Получить доступ к новым смайликам можно в этом году. Из новых захватывающих смайликов, включают ленивца, выдру, чеснок, вафлю, служебную собаку и собаку-поводыря и, скунса и 71 пару с различными оттенками кожи, которые были одобрены Консорциумом Юникод . В дополнение к этому, Google также добавляет поддержку 53 смайликов с гендерным дизайном. Компания заявляет, что новое дизайнерское решение поможет бороться с гендерными стереотипами.

Apple также анонсировала новые смайлики, которые появятся на устройствах этой осенью. Как и Google, Apple также фокусируется на интеграции и разнообразии, предлагая 75 возможных комбинаций оттенков кожи. 59 новых дизайнов Emoji будут доступны для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch в рамках обновления программного обеспечения iOS 13 этой осенью.