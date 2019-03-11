Google готовит свой геймпад

Некоторое время назад в сети появилась информация о новом патенте компании Google, который указывает на разработку нового геймпада для мобильных устройств. Оказалось, что компания действительно планирует реализовать устройство в самое ближайшее время, но подключать продукт можно будет не только к смартфонам или планшетам, но и к ТВ-приставкам или прочим решениям на операционной системе Android. Вероятно, производитель решил, что нужно завоевать любовь пользователей, ведь на смартфоне играть очень неудобно, а геймпад позволяет даже в шутерах воевать с комфортом и удобством. Остался лишь надеяться на то, что цена этого продукта будет более-менее адекватной и можно будет получить устройство без лишних трат. Пока что ждем анонс.