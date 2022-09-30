Google официально закрывает Stadia

Буквально с релиза сервиса Google Stadia была информация о том, что поисковой гигант не получил той огромной аудитории, на которую рассчитывал — оказалось, что на самом деле геймеры не готовы платить деньги за стриминг видеоигр, так как в этом просто нет необходимости. И хотя компания долго пыталась остаться на рынке, опровергая слухи о скором закрытии, сегодня появилась уже официальная информация о том, что на самом деле Google Stadia действительно закрывают и случится это уже совсем скоро. Другое дело, что пользователям дают возможность вернуть деньги, которые они внесли за подписку, так что на самом деле этой новости никто особенно огорчаться не будет. При этом многие задаются вопросом о том, почему сервис с таким бюджетом закрыли — а всё на самом деле очень просто.

Стоит напомнить, что основная фишка Google Stadia в том, что вы платите за подписку на сервис, после чего спокойно играете в те игры, которые у вас куплены, без необходимости приобретать мощный компьютер. Это, в теории, позволяет сэкономить на дорогих видеокартах, что, конечно, крайне полезно, но есть важное но. Google Stadia запустили в США, где у геймеров нет проблем с финансами — там видеокарты флагманского уровня стоят меньше трети заработной платы среднестатистического человека. Геймерам просто нет смысла экономить и покупать стриминговый гаджет, если они с одной зарплаты могут собрать мощный ПК и играть годами без апгрейдов — именно на этом Google Stadia и прогорел. Но идея была интересная.
ASUS представила рабочую станцию ExpertCenter E500 G9…
Компания ASUS демонстрирует новую рабочую станцию ExpertCenter E500 G9. …
Steam Deck действительно получит более медленные SSD…
Как мы сообщали вчера, в то время как Valve увеличивает производство Steam Deck, она также незаметно пони…
У Starlink уже больше одного миллиона пользователей…
Несколько лет назад, когда Илон Маск только начал говорить о технологии Starlink, никто особо не верил, ч…
8BitDo выпустила стильный геймпад для ПК…
Известный производитель периферийных устройств 8BitDo представил три новые версии своего Ultimate Control…
Представлен ПК 8Pack Comet MK2 с жидкостным охлаждением…
8Pack возвращается на рынок с новым игровым ПК под названием Comet MK2. …
Leica представила проектор Cine 1…
Leica только что представила свой первый ультракороткофокусный проектор под названием Cine 1, который мож…
Valve оптимизирует Steam OS для конкурирующей консоли…
Valve обращает свое внимание на гибридную портативную игровую консоль и ноутбук компании GPD, чтобы предл…
Представлена спецификация USB 4 версии 2.0…
На горизонте появилась новая сверхбыстрая версия USB 4, и вам даже не придется покупать новый кабель, что…
Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070
Обзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станцииОбзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станции
Игровой компьютер до 70 000 рублей для Full HD. Сборка AMD Ryzen 5 3600 и RTX 3050 летом 2022Игровой компьютер до 70 000 рублей для Full HD. Сборка AMD Ryzen 5 3600 и RTX 3050 летом 2022
Обзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игрОбзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игр
Игровой компьютер для 4K. Сборка RTX 3080 и Core i5-12600K летом 2022Игровой компьютер для 4K. Сборка RTX 3080 и Core i5-12600K летом 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor