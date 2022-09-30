Google официально закрывает Stadia

Буквально с релиза сервиса Google Stadia была информация о том, что поисковой гигант не получил той огромной аудитории, на которую рассчитывал — оказалось, что на самом деле геймеры не готовы платить деньги за стриминг видеоигр, так как в этом просто нет необходимости. И хотя компания долго пыталась остаться на рынке, опровергая слухи о скором закрытии, сегодня появилась уже официальная информация о том, что на самом деле Google Stadia действительно закрывают и случится это уже совсем скоро. Другое дело, что пользователям дают возможность вернуть деньги, которые они внесли за подписку, так что на самом деле этой новости никто особенно огорчаться не будет. При этом многие задаются вопросом о том, почему сервис с таким бюджетом закрыли — а всё на самом деле очень просто.

Стоит напомнить, что основная фишка Google Stadia в том, что вы платите за подписку на сервис, после чего спокойно играете в те игры, которые у вас куплены, без необходимости приобретать мощный компьютер. Это, в теории, позволяет сэкономить на дорогих видеокартах, что, конечно, крайне полезно, но есть важное но. Google Stadia запустили в США, где у геймеров нет проблем с финансами — там видеокарты флагманского уровня стоят меньше трети заработной платы среднестатистического человека. Геймерам просто нет смысла экономить и покупать стриминговый гаджет, если они с одной зарплаты могут собрать мощный ПК и играть годами без апгрейдов — именно на этом Google Stadia и прогорел. Но идея была интересная.