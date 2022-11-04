Google официально запустила Play Games

Компания Google давно поняла, что специальный софт, позволяющий запускать мобильные приложения на персональном компьютере, пользуется безумной популярностью и приносит море денег тем, кто этот софт разрабатывает. Например, некоторые эмуляторы настолько развились в последнее время, что их аудитория насчитывает буквально десятки миллионов геймеров по всему миру. Конечно, в Google не хотели упускать такую прибыль, так что была запущена инициатива Play Games, которая позволяет запускать мобильные игры на ПК и даже играть в них при помощи мышки и клавиатуры. Это кажется странным, но на самом деле не у всех есть игровые компьютеры и при этом многие хотят поиграть вечером в какую-то аркаду или мобильную гонку. Именно для них этот софт и создавался.

Проблема была в том, что хотя Play Games для ПК была разработана достаточно давно, длительное время софт просто тестировался, но в релиз его никто не отправлял. Сегодня ситуация изменилась, так как приложение официально ушло в релиз и теперь предоставляет геймерам возможность с удовольствием сражаться в виртуальных мирах часами напролёт без каких-либо дополнительных приложений и регистраций. Это очень удобно и безопасно, так как никакой эмулятор не украдёт ваши данные, что тоже на самом деле крайне важный момент. Будем надеяться, что приложение справиться с поставленной задачей, так как рынок пользователей огромный и хотелось бы, чтобы у всех был подходящий вариант для запуска любимых видеоигр и софта.