Google отмечает 15-летие Street View новой камерой

Google вносит огромное обновление в способ захвата данных Street View для Google Maps с помощью новой камеры. На изображении ниже это новая модульная система, которая весит менее 15 фунтов и по словам Google, она не больше домашней кошки. Будучи модульным, он сможет подключать такие приспособления, как лидарные сканеры, когда это необходимо.
Новую камеру можно установить на любой автомобиль с багажником на крыше и управлять ею с помощью мобильного устройства. Ранее для работы камер Google Street View требовалось специальное автомобильное крепление и сложное технологическое оборудование. Новая камера позволит Google расширить просмотр улиц на традиционно недооцениваемые области, такие как джунгли Амазонки.