Google отмечает 15-летие Street View новой камерой

Просмотру улиц или Street View сегодня исполняется 15 лет и чтобы отпраздновать это событие, Google добавила возможность просматривать прошлые изображения улиц на мобильных устройствах. Эта функция существует на настольных компьютерах с 2014 года, но только сейчас дебютирует на iOS и Android. Там, где это возможно, вы вы сможете переключаться между датами съемок, который покажет все доступные данные просмотра улиц для определенного места.

Google вносит огромное обновление в способ захвата данных Street View для Google Maps с помощью новой камеры. На изображении ниже это новая модульная система, которая весит менее 15 фунтов и по словам Google, она не больше домашней кошки. Будучи модульным, он сможет подключать такие приспособления, как лидарные сканеры, когда это необходимо.

Новую камеру можно установить на любой автомобиль с багажником на крыше и управлять ею с помощью мобильного устройства. Ранее для работы камер Google Street View требовалось специальное автомобильное крепление и сложное технологическое оборудование. Новая камера позволит Google расширить просмотр улиц на традиционно недооцениваемые области, такие как джунгли Амазонки.
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