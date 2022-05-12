Google представила Android 13 для планшетов с улучшенной многозадачностью

Во время конференции Google I/O компания объявила о ряде новых продуктов. Но наряду с выпуском оборудования бренд также официально представил ОС Android 13 для планшетов.

На мероприятии Google продемонстрировал новейшую операционную систему, которая как по утверждению, будет поставляться с улучшенными функциями многозадачности и некоторыми изменениями в пользовательском интерфейсе. Одним из наиболее заметных изменений в последнем программном обеспечении является добавление панели задач в пользовательский интерфейс. Android 13 на планшетах теперь будет иметь панель задач и общий доступ к уведомлениям об обновлениях, которые будут использовать большую площадь экрана планшета. Помимо этого, Google также сосредоточил внимание на улучшении многозадачности в целом.

Поскольку мобильные устройства с каждым годом становятся все более мощными, неудивительно, что грань между планшетом и ноутбуком быстро стирается. С добавлением панели задач само устройство чем-то напоминает Chrome OS и помогает пользователям быстро запускать приложения. Кроме того, в Android 13 также будет функция перетаскивания, аналогичная iPad, которая позволяет пользователям брать изображение из своей галереи и просто перетаскивать его в приложение для обмена сообщениями при использовании в режиме разделенного экрана.

Этот интерфейс с разделенным экраном даже отражен в панели уведомлений, которая теперь делится на две половины. Один содержит все необходимые настройки быстрых действий, а другой содержит все уведомления. Еще одна интересная продемонстрированная функция — «прокрутка вверх до обзора», которая позволяет быстро проверить приложения, работающие в фоновом режиме. Google также объявил, что будет оптимизировать и обновлять более 20 своих приложений, чтобы они лучше работали с планшетами на базе Android 13.
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