Google представила обновленную ячеистую сетевую систему Nest Wifi

Google собирается предложить способ одновременно расширить как ваш Интернет, так и диапазон вашего голоса с помощью системы ячеистых маршрутизаторов Nest Wifi. Как и его предшественник, Nest Wifi будет чрезвычайно прост в использовании, и Google говорит, что любой может настроить его всего за несколько минут.

Nest Wifi состоит из нового выпуклого «Маршрутизатора» и отдельной «Точки» аналогичной формы, которая теперь расширяет покрытие на 25 % больше, чем в предыдущем поколении. Маршрутизатор и две точки могут покрыть до 300 квадратных метров. Каждая точка Nest Wifi также будет спикером Google Assistant , поэтому она может воспроизводить музыку и слушать ваши голосовые команды.

Nest Wifi Router представляет собой двухдиапазонный маршрутизатор класса AC2200, в то время как каждый Nest Wifi Point является двухдиапазонным сетевым устройством класса AC1200. Набор из двух устройств стоит $269, а набор из трех - $349. Продажи стартуют 4 ноября.