Google представила процессор Axion для ЦОД

Сегодня компания Google официально объявила о релизе своего первого процессора на базе архитектуры Arm для центров обработки данных. Вероятно, в каком-то смысле эти новые чипы с Arm-архитектурой являются неким ответом на процессоры, используемые Amazon для своих огромных центров обработки данных. Новый процессор компании Google называется Axion — он был разработан с применением процессора Neoverse V2 от Arm. По словам Google, Axion работает на 30% лучше, чем самые быстрые универсальные экземпляры на базе архитектуры Arm, доступные на сегодняшний день для облачных вычислений, а также обладает на 50% более высокой производительностью и до 60% лучшей энергоэффективностью, чем сравнимые процессоры текущего поколения на базе x86.

Также в компании объяснили, что в основе Axion лежит Titanium, который Google называет системой специальных кремниевых микроконтроллеров и масштабируемых вспомогательных операций, которые обеспечивают работу платформы и сетевое взаимодействие. Вскоре все сервисы Google вроде Google Earth Engine и YouTube будут использовать именно процессоры Axion. Вероятно, это позволит производителю не только получить внушительный прирост производительности, но и получить возможность не зависеть от решений сторонних производителей. Это на самом деле очень важный момент, потому что стоимость такого рода аппаратного обеспечения просто огромная, а значит, компания Google вынуждена покупать процессоры у других компаний.