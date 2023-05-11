Google представила свой новый суперкомпьютер для ИИ

Компания Google начала конференцию Google I/O с презентации, на которой более часа говорила о своих многочисленных достижениях в области искусственного интеллекта. Компания рассказала о своей новой большой языковой модели PaLM 2 для генеративного искусственного интеллекта, которая является основой для внедрения функций в продукты Google, включая Google Maps, Google Photos и Gmail. Учитывая сложность различных операций в облаке компании требуется мощное оборудование для обработки моделей в реальном времени, поскольку миллионы (а в конечном итоге миллиарды) пользователей отправляют запросы на выполнение операций, начиная от удаления человека с фотографии до написания целого электронного письма на основе короткого текстового запроса — именно ради этого был анонсирован новый графический суперкомпьютер A3 от Google.

Компания утверждает, что новые суперкомпьютеры специально созданы для обучения и обслуживания самых требовательных моделей искусственного интеллекта, но на самом деле Google ничего не создавала. Каждый суперкомпьютер A3 оснащён процессорами Intel Xeon Scalable 4-го поколения с 2 ТБ оперативной памяти DDR5-4800. Но настоящая мощь заключается в восьми графических процессорах NVIDIA H100 Hopper, которые обладают пропускной способностью 3,6 ТБ/сек благодаря технологиям NVLink 4.0 и NVSwitch. Именно это и является суперкомпьютером компании Google, который должен выполнять различные сложные операции.
Google представила свой новый суперкомпьютер для ИИ…
Компания Google начала конференцию Google I/O с презентации, на которой более часа говорила о своих много…
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