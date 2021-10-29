Google работает над процессором Tensor второго поколения

Пользователь Google Pixel обнаружил интересную ссылку в исходном коде семейства Pixel 6. В нем упоминается что то похоже на SoC Google Tensor второго поколения с кодовым названием Cloudripper. Исследовательская группа считает, что Cloudripper на самом деле не является ни названием чипсета, ни Pixel 7. Это, вероятно, кодовое имя платформы, используемой для тестирования чипа, которая имеет номер модели GS201. По сравнению с нынешним названием модели Tensor SoC «GS101».

Google уже работает над преемником Tensor, это не является чем-то удивительным. В конце концов, исследования и разработки редко заканчиваются одним чипом. А поскольку Tensor первого поколения, казалось бы, отлично справляется со своей задачей, это может стать началом целой длинной цепочки.