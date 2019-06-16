Google сокращает производство в Китае из-за высоких тарифов

Холдинг Alphabet и его дочерние компании переносят часть производства серверного оборудования из Китая в Тайвань, чтобы избежать повышенных тарифов на импорт продукции в США.

В данный момент подразделение Alphabet переместило большую часть производства материнских плат из КНР в соседние Тайвань и Малайзию. Эти серверные платы очень важны для Google, так как обеспечивают работу облачных сервисов. Также сократились мощности компании Nest, которая создавала продукцию для умного дома. Их примеру могут последовать и другие корпорации, чья продукция ориентирована на американский рынок.

Тарифы на импорт в США электроники, произведенной в Китае, сейчас составляют 25%.