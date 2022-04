Google сотрудничает с Unagi для предоставления своим сотрудникам электроскутеры

Google возвращается в допандемийное время, возвращая своих сотрудников в офисы. Пытаясь обеспечить плавный переход к своим предыдущим операциям, Google объединилась с Unagi, чтобы предложить своим сотрудникам бесплатные электрические скутеры в рамках программы под названием Ride Scoot.

В рамках программы Ride Scoot работникам будет возмещена полная стоимость ежемесячной подписки за электронный скутер Unagi Model One. Заявленная цена Model One составляет 990 долларов, и она хорошо подходит для коротких поездок на работу. Модель One легкая и оснащена системой с двумя двигателями, которая обеспечивает максимальную скорость 34 км/ч и запас хода 26 км.

Google вложил огромные деньги в период пандемии и надеется сделать больше, когда компания начнет возвращаться к своей жизни.