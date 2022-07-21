Google тестирует обновленный медиаплеер для Android Auto

Компания Google начала тестирование обновленного медиаплеера для платформы Android Auto.

Улучшенный плеер уже доступен в бета-версии Android Auto 7.9.1228. Текущая версия плеера имела несколько проблем. Одной из самых раздражающих пользователей является размытый фон обложки альбома нужной песни, который виден только на части экрана. В обновленном плеере этот недостаток устранен. Теперь отслеживать воспроизведение аудио становится удобнее — вместо зеленой полосы вокруг кнопки паузы теперь используется более традиционная полоса с индикатором. Новую версию легче отслеживать во время вождения.

Когда выйдет финальная версия Android Auto не сообщается.
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