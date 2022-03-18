Google выпустила Android 13 Developer Preview 2

В прошлом месяце Google выпустил первую предварительную версию Android 13 для разработчиков, который должен стать стабильным где-то осенью. Сегодня компания выпустила вторую предварительную версию Android 13 для разработчиков в соответствии с графиком, объявленным в феврале. Следующим шагом после этого будет первая бета-версия, которая появится где-то в апреле. Затем мы получим вторую бета-версию в мае, третью бета-версию в июне, четвертую бета-версию в июле она будет своего рода релиз-кандидатом, а затем финальный релиз. Google не сообщает конкретный месяц, но судя по прошлому, Android 13 должен быть доступен для поддерживаемых смартфонов Pixel в августе, сентябре или октябре.

Android 13 теперь представляет новое разрешение среды выполнения для отправки уведомлений из приложения. Это означает, что приложения, работающие на Android 13, должны будут запросить разрешение на уведомление, прежде чем они смогут уведомлять вас push-уведомлениями. По словам Google, для приложений, предназначенных для Android 12 или ниже, система будет обрабатывать процесс обновления от имени разработчиков.

Приложения также смогут защитить конфиденциальность пользователей, понизив ранее предоставленные, а теперь больше не нужные разрешения. Конечно, разработчики должны реализовать это добровольно.

Android 13 теперь поддерживает Bluetooth LE Audio, беспроводное аудио следующего поколения, созданное для замены классического Bluetooth. Bluetooth LE Audio предназначен для прослушивания аудио без задержек и позволит пользователям делиться и транслировать звук друзьям на устройствах. В Android 13 также добавлена ​​поддержка стандарта MIDI 2.0, включая возможность подключения оборудования MIDI 2.0 через USB.
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