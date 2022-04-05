Google выпустила апрельское обновление для Pixel

Сегодня Google выпустила апрельское обновление для Pixel. На данный момент ясно, что это апрельское обновление исправляет массу уязвимостей безопасности с высоким риском, поэтому вам следует установить его, как только оно появится на вашем телефоне.

Помимо исправлений безопасности, обновление также содержит некоторые другие улучшения для Pixel. Производительность беспроводной зарядки с некоторыми аксессуарами должна быть лучше, в то время как предварительный просмотр передней камеры больше не будет отображаться увеличенным в определенных приложениях, а зеленый экран, который иногда появлялся в предварительном просмотре камеры, также исчез. Это относится только к Pixel 6 и 6 Pro. Остальные улучшения относятся ко всем смартфона Pixel, которые все еще поддерживаются. Вот что было исправлено: сбой в системном интерфейсе при использовании приложений в режиме «картинка в картинке»; проблема, вызывающая отображение сообщения об ошибке при установке живых обоев; проблема, из-за которой панель уведомлений и быстрые настройки становились невидимыми после смены обоев; проблема, из-за которой анимация иногда отображалась неправильно при отмене поиска в панели приложений; проблема, иногда препятствующая навигации на обзорном экране, когда TalkBack активен; и проблема, из-за которой кнопка «Недавние» иногда не отображала обзор при использовании трехкнопочной навигации со сторонними программами запуска.