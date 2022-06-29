Google выпустила обновление ОС Android 13 Beta 3.3 для смартфонов Pixel

Компания Google выпустила обновление ОС Android 13 Beta 3.3 для смартфонов Pixel. Android 13 Beta 3.3 включает в себя последние улучшения стабильности и производительности, а также исправления известных ошибок. Исправлена ​​проблема, из-за которой устройства не могли подключиться к сети Wi-Fi. Исправлена ​​проблема с панелью запуска Pixel, исправлена ​​проблема с BluetoothManagerService вызывающий замедление работы с приложениями и Android и многое другое, также была исправлена ​​проблема с Connectivity Thermal Power Manager.

Помимо исправлений, связанных с сетью, новая бета-версия Android 13 3.3 также содержит ряд новых исправлений, которые должны улучшить пользовательский интерфейс/UX.
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