Google выпустила обновление ОС Android 13 Beta 3.3 для смартфонов Pixel

Компания Google выпустила обновление ОС Android 13 Beta 3.3 для смартфонов Pixel. Android 13 Beta 3.3 включает в себя последние улучшения стабильности и производительности, а также исправления известных ошибок. Исправлена ​​проблема, из-за которой устройства не могли подключиться к сети Wi-Fi. Исправлена ​​проблема с панелью запуска Pixel, исправлена ​​проблема с BluetoothManagerService вызывающий замедление работы с приложениями и Android и многое другое, также была исправлена ​​проблема с Connectivity Thermal Power Manager.

Помимо исправлений, связанных с сетью, новая бета-версия Android 13 3.3 также содержит ряд новых исправлений, которые должны улучшить пользовательский интерфейс/UX.