Google закрывает сервис Duo

Google объявил сегодня, что объединяет два своих приложения для видеозвонков, Duo и Meet, в единую платформу. Довольно скоро останется только Google Meet, и Google надеется, что это может быть приложение для звонков, которое нужно пользователям практически во всем в их жизни. Объединив их вместе, Google надеется, что сможет решить некоторые проблемы современных инструментов коммуникации. «Было очень важно понять, как люди делают выбор в отношении того, какой инструмент они собираются использовать, с какой целью и при каких обстоятельствах», — говорит Хавьер Солтеро, глава Google Workspace. Наша цифровая жизнь наполнена миллионами различных чат-приложений, каждое со своими правилами и нормами и списком контактов, некоторые из которых предназначены для работы, а некоторые — для личных дел. Google надеется, что сможет использовать адреса и номера телефонов Gmail, чтобы объединить все это. «Очень важно иметь возможность связаться с вами таким образом, — говорит Солтеро, — и позволить вам решить, хотите ли вы, чтобы с вами связались, или нет, в отличие от необходимости управлять всеми этими аккаунтами и софтом».

В частности, за последние пару лет Meet стал мощной платформой для встреч и групповых чатов всех видов, в то время как Duo остался скорее приложением для обмена сообщениями. Google обещает, что в будущем перенесет все функции Duo в Meet и, похоже, компания убеждена, что может предложить лучшее из обоих миров. Однако говорить, что Duo убивают, не совсем правильно. Приложение, которое Google изначально запустила в 2016 году как простой способ совершать видеозвонки один на один, делает ряд полезных вещей, которых нет у Meet. Например, вы можете позвонить кому-то напрямую, в том числе по номеру телефона, а не полагаться на отправку ссылок или нажатие гигантской кнопки «Встреча» в приглашении Google Календаря.