Grand Theft Auto: The Trilogy, обновленная коллекция выйдет в этом году

Rockstar Games отмечает 20-летие выпуска Grand Theft Auto III, подтверждая, что классика 2001 года вместе с Vice City и San Andreas будет переиздана для современных консолей и ПК в одной специальной коллекции.

Эта ранее известная по слухам коллекция, получившая название Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, содержит ряд графических и игровых улучшений для трех игр, которые сделали GTA нарицательным. Rockstar не сообщает, что это за конкретные улучшения, но обещает предоставить дополнительную информацию в ближайшие недели. Несмотря на обновления, Rockstar заявляет, что игры по-прежнему сохраняют свой классический вид.

Definitive Edition выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X / S, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Rockstar Games Launcher в конце этого года. Он также появится на iOS и Android в первой половине 2022 года.

Чтобы освободить место для коллекции, Rockstar объявила, что на следующей неделе удалит существующие версии каждой игры из цифровых магазинов.