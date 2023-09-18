Grand Theft Auto V исполнилось 10 лет

Вы удивитесь, но прошло ровно 10 лет с момента выхода игры Grand Theft Auto V — в 2013 году она была запущена на консолях PlayStation 3 и Xbox 360, а немного позже, примерно через год, компания представила мультиплеерный компонент Grand Theft Auto Online. И оказалось, что геймерам совсем не нужны сюжетные дополнения в одиночной игре — им достаточно и дополнений в мультиплеере, которые позволяют играть с друзьями по сети. Разработчики поняли, что можно делать апдейты для мультиплеера и достаточно активно работали в этом направлении все эти десять лет, что и приносило безумный доход — по информации инсайдеров, компания получает больше миллиарда долларов дохода за год с продажи валюты в GTA Online.

Это одна из причин, по которым Rockstar ничего не сообщила о грядущем запуске Grand Theft Auto VI, если верить информации инсайдеров, находится в разработке. Компании просто нет смысла пока что выпускать новую часть серии, потому что текущая приносит море денег. Можно спокойно зарабатывать на продаже цифровой валюты, продавать различного рода подписки и саму игру, а разработку новой части вести максимально медленно и неспеша. Так что если вы надеялись, что новая часть серии выйдет в ближайшие несколько лет, то, вероятно, стоит вас огорчить — при таком уровне дохода издатель будет затягивать релиз новой части ещё лет пять. К тому моменту текущая игра уже отживёт своё и перестанет приносить доход, а значит, можно будет запускать новую часть серии в продажу.